Актриса Хилькевич не считает себя акулой реалити: «Не перехожу какую-то черту»

Актриса Анна Хилькевич призналась «Газете.Ru», что считает прикольным свое звание акулы реалити. При этом сама звезда «Универа» себя так не называет.

На концерте артиста VAVAN Хилькевич поделилась, что очень азартная, поэтому участники различных шоу ее побаиваются. Актриса снималась во многих реалити-проектах, а недавно вместе с мужем победила в «Ставке на любовь».

«Ну, прикольно. Я сама себя не считаю акулой реалити, но я люблю играть. Конечно, я не перехожу какую-то черту. Я очень азартная сама по себе. У меня быстрый мозг, я все время могу что-то придумывать, обходные пути, схемы, варианты. Поэтому, наверное, имеется в виду вот это, когда меня называют акулой реалити», — поделилась Хилькевич.

В шоу «Большой куш» актриса была в одном сезоне с блогершей Айзой, с которой у нее был небольшой конфликт. По словам Хилькевич, сейчас у них уже нет разногласий, но ей бы не хотелось вновь встретиться с экс-женой рэпера Гуфа в реалити.

«Айзу я не считаю акулой реалити. Айза просто очень яркая, эмоциональная. Я была с ней в «Большом куше», и она по-другому действует. У нее нет такого, что она что-то придумывает. Она просто идет в лоб и качается на качелях эмоциональных. Она яркий персонаж. При всем моем нормальном отношении к Айзе, играть с ней я больше не буду», — заявила Хилькевич.

Ранее Хилькевич встала на защиту своего менеджера после хейта.