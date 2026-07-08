Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Хилькевич встала на защиту своего менеджера после хейта

Актриса Анна Хилькевич поддержала менеджера после травли из-за полноты
Павел Бедняков/РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутилась хейту своего менеджера Виктории Танес из-за полноты.

«Люди, блин, вы нормальные вообще? Какая вам разница, как выглядит человек? Это его жизнь. Какое вы вообще имеете право судить о том, как выглядит другой человек? Сравнивать его с другим человеком, которого вы тоже не знаете!? Это ненормально!» — заявила артистка.

Хилькевич призвала хейтеров заниматься своей жизнью. Она подчеркнула, что уже несколько лет работает с Танес. Она назвала менеджера прекрасной женщиной, великолепной матерью и женой, а также надежным профессионалом. Артистка поддержала Танес и встала на ее защиту.

7 июля Танес рассказала, что на днях анонимный аккаунт опубликовал Stories, где сравнил ее фигуру с внешностью Хилькевич, сидевшей рядом. Неизвестный назвал девушку «толстушкой» и заявил, что ей якобы нужно похудеть. Под постом собралось большое количество комментариев с оскорблениями менеджера актрисы.

Танес уточнила, что работает практически круглосуточно. Как подчеркнула менеджер, из-за карьеры мало проводит времени даже со своими детьми, а вопрос о похудении не стоит в приоритете. Девушка призвала оценивать ее не с точки зрения внешности, а со стороны профессионализма.

Ранее Клава Кока призвала отстать от ее тела после хейта фигуры.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!