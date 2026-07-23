Более 250 тысяч «Алешек» по всей России слушают группу «Руки Вверх!»

Песню «Алешка» «Руки Вверх!» прослушали за последний год более 7 млн раз

Около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки Вверх!». Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики VK Музыки и «ВКонтакте».

251 092 пользователя с именами Алексей, Леша, Алеша и другими производными слушают группу в VK Музыке. Один из главных хитов коллектива — «Алешка» — до сих пор остается одним из самых прослушиваемых треков. За последний год песню прослушали более 7,26 млн раз.

В топ самых популярных песен «Руки Вверх!» также вошли «Он тебя целует», «Крошка моя» и «18 мне уже».

Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, а также Свердловской, Самарской и Ростовской областей.

Музыку «Руки Вверх!» слушают сразу несколько поколений. Самую большую долю аудитории составляют пользователи старше 35 лет — 41%. На возрастную группу 25–34 года приходится 29%, на 18–24 года — 23%, на 14–17 лет — 7%.

Новый альбом «Врубай на полную!» выйдет 24 июля. Это первый студийный релиз группы за 14 лет, приуроченный к 30-летию коллектива и 50-летию Сергея Жукова.

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