Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Более 250 тысяч «Алешек» по всей России слушают группу «Руки Вверх!»

Песню «Алешка» «Руки Вверх!» прослушали за последний год более 7 млн раз
VK Музыка

Около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки Вверх!». Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики VK Музыки и «ВКонтакте».

251 092 пользователя с именами Алексей, Леша, Алеша и другими производными слушают группу в VK Музыке. Один из главных хитов коллектива — «Алешка» — до сих пор остается одним из самых прослушиваемых треков. За последний год песню прослушали более 7,26 млн раз.

В топ самых популярных песен «Руки Вверх!» также вошли «Он тебя целует», «Крошка моя» и «18 мне уже».

Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, а также Свердловской, Самарской и Ростовской областей.

Музыку «Руки Вверх!» слушают сразу несколько поколений. Самую большую долю аудитории составляют пользователи старше 35 лет — 41%. На возрастную группу 25–34 года приходится 29%, на 18–24 года — 23%, на 14–17 лет — 7%.

Новый альбом «Врубай на полную!» выйдет 24 июля. Это первый студийный релиз группы за 14 лет, приуроченный к 30-летию коллектива и 50-летию Сергея Жукова.

Ранее «Ласковый май» обошел по популярности десятки современных бойз-бендов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!