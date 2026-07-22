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Культура

«Ласковый май» обошел по популярности десятки современных бойз‑бендов

Россияне обсуждают отечественные бойз‑бенды 2,5 раза чаще зарубежных
Evguenii Matveev/Global Look Press

Россияне в 2,5 раза чаще обсуждают отечественные бойз‑бенды, чем зарубежные. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка».

Среди российских коллективов лидером по количеству упоминаний стал «Ласковый май» с 230,6 тыс. сообщениями. На втором месте — группа «Дискотека Авария» (182,1 тыс.). Третье место заняли «Иванушки International» с 156 тыс. упоминаний. В десятку также вошли Gayazov Brothers, «Отпетые мошенники», «Руки Вверх!», «Корни» и другие.

Среди зарубежных групп безоговорочным лидером стал южнокорейский BTS с 339,9 тыс. упоминаний. Это почти в девять раз больше, чем у ближайшего конкурента — Backstreet Boys (38,2 тыс.). Следующие в рейтинге — SEVENTEEN, EXO, O-Zone, NSYNC и другие.

Таким образом, BTS стал самой обсуждаемой группой среди российских и зарубежных бойз-бендов.

Эксперты отмечают, что «Ласковый май» остается в центре внимания аудитории, несмотря на то что пик популярности группы пришелся на 1990-е. Основная аудитория, интересующаяся группой, — люди старше 55 лет (38,7 %), а главные площадки обсуждений — «ВКонтакте» (48 %).

Сообщения о BTS сосредоточены в Telegram (54 %) и «ВКонтакте» (23,2 %), а пишут о группе в основном молодые женщины (85 % женской аудитории): 37,7 % пользователей — в возрасте 18–34 лет, 31,2 % — старше 55.

Исследование приурочено к 23 июля — в этот день исполнилось 16 лет со дня основания One Direction, сформированного в 2010 году на кастинге шоу The X Factor.

Ранее звезде «Универа» пришлось оправдываться перед фанатами BTS.

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