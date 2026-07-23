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Культура

Стример намеренно морил собак голодом, а зрителям продавал как «спасение»

В Китае поймали мошенников, наживающихся на постановочных сценах спасения собак
Shutterstock/K64End

В Китае разоблачили мошенников, которые выманивали деньги под видом спасения бездомных собак. Об этом сообщает местное СМИ.

Пользовательница Фан купила в стриме корма на 5 тыс. юаней. Видео, которое побудило ее к этому поступку, показывало измученных собак и сообщения о том, что приют находится на грани закрытия. Однако, получив посылку, она обнаружила, что внутри оказался пустой пакет, хотя стоимость покупки была значительной. Фан обратилась в полицию.

Проверка выявила, что таких пустых посылок было много. Полиция и прокуратура уезда Шаншуй провели расследование и обнаружили преступную группировку, возглавляемую мужчиной по фамилии Ли.

Мошенники намеренно доводили собак до истощения и иногда специально травмировали их, чтобы снимать «сцены спасения». После первой покупки жертвам отправляли «благодарственные письма» и приглашали в приватные группы, где под различными предлогами (срочная операция, выкуп животных, спасение приюта) продолжали выманивать деньги.

Директор отдела прокуратуры уезда Шаншуй Ян Фуцин заявил, что слезные призывы были частью сценария, а на корм тратили минимум денег, основную часть присваивая себе.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали признаки ответственного заводчика собак.

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