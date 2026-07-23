«Денег не хватит откупиться!»: Киркоров в панике хотел сорвать концерт в Анапе

Певец Филипп Киркоров сильно разволновался и едва не отменил концерт в Анапе из-за возможной атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источник, причастный к организации приема команды певца.

По его словам, узнав об угрозе, Киркоров потребовал отменить выступление. Он переживал за свою безопасность и опасался, что в случае ЧП на него возложат всю ответственность.

«Он, когда услышал, что возможна угроза, начал кричать, чтобы все отменяли, что он не собирается рисковать. А еще сказал, что у него денег не хватит откупиться от всех исков», — заявил собеседник канала.

После этого, утверждает инсайдер, певец уединился со своим директором, и тому в итоге удалось убедить Киркорова не отменять концерт.

Telegram-канал напоминает, что ряд исполнителей уже отказались от выступлений в Сочи и Геленджике. Кроме того, певец Shaman был вынужден временно прервать концерт в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников, однако позже вернулся на сцену и довел программу до конца.

Ранее Меладзе заявил о полном отказе выступать в России.