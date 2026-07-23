Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

«Денег не хватит откупиться!»: Киркоров в панике хотел сорвать концерт в Анапе

Канал «Свита короля»: Киркоров устроил истерику из-за угрозы атаки БПЛА в Анапе
Popcake

Певец Филипп Киркоров сильно разволновался и едва не отменил концерт в Анапе из-за возможной атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источник, причастный к организации приема команды певца.

По его словам, узнав об угрозе, Киркоров потребовал отменить выступление. Он переживал за свою безопасность и опасался, что в случае ЧП на него возложат всю ответственность.

«Он, когда услышал, что возможна угроза, начал кричать, чтобы все отменяли, что он не собирается рисковать. А еще сказал, что у него денег не хватит откупиться от всех исков», — заявил собеседник канала.

После этого, утверждает инсайдер, певец уединился со своим директором, и тому в итоге удалось убедить Киркорова не отменять концерт.

Telegram-канал напоминает, что ряд исполнителей уже отказались от выступлений в Сочи и Геленджике. Кроме того, певец Shaman был вынужден временно прервать концерт в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников, однако позже вернулся на сцену и довел программу до конца.

Ранее Меладзе заявил о полном отказе выступать в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!