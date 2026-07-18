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Культура

Меладзе полностью отказался выступать в России

Mash: певец Меладзе ушел с российской сцены из-за проверок на финансирование ВСУ
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Певец Валерий Меладзе прекратил выступления в России, включая частные и корпоративные мероприятия. Об этом сообщает Mash.

На это решение повлияли резонансные события последних лет. После дубайского концерта 2023 года на артиста обратили внимание из-за его реакции на лозунг «Слава Украине». Затем интерес к его деятельности усилился благодаря зарубежным гастролям. Выяснилось, что организаторы европейского тура поддерживают Украину и собирают средства для ВСУ. В результате концерт певца в Киргизии отменили.

На этом фоне артист сосредоточился на зарубежных выступлениях. Сейчас Валерий Меладзе чаще всего выступает на зарубежных сценах, особенно популярен среди русскоязычной публики в Дубае. Закрытые концерты с его участием стоят до €130 тысяч. Между гастролями певец живет в Испании.

Его супруга, Альбина Джанабаева, периодически бывает в Москве и останавливается в семейном доме на Новой Риге.

Недавно сообщалось, что дочь певца Валерия Меладзе Арина получила около сотни административных штрафов за три года.

Ранее жена Меладзе показала их повзрослевшего сына – человека-сюрприза.

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