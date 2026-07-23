Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Mia Boyka обвинили в неуплате за образ для клипа «Экспонат»

Мастер по изготовлению париков заявила, что Mia Boyka не заплатила за ее услуги
Пресс-служба Mia Boyka

Мастер по изготовлению париков заявила, что певица Mia Boyka не оплатила ее работу. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».

Женщина уточнила, что речь идет о двух изделиях: одно предназначалось для съемок клипа «Экспонат», второе — для концертных выступлений.

Мастерица рассказала, что менеджер певицы связалась с ней и попросила подобрать парики из портфолио. Нужных моделей в наличии не было, но специалист решила изготовить два новых для примерки.

«Я была уверена, что именно те два, которые я сделала, подойдут идеально. Они получились очень кукольными и максимально наивными», — сказала она.

Женщина заявила, что спустя месяц деньги за работу так и не поступили. Сама Mia Boyka никак не прокомментировала обвинения, ограничившись ироничной репликой под видео: «Ее фамилия не склоняется».

До этого певица оказалась в центре громкого скандала во время концерта в Надыме, когда публично унизила восьмилетнюю поклонницу-квадробершу Марьяну, одетую в кошачий костюм. Певица высмеяла увлечение девочки, после чего зал начал освистывать ребенка.

Ранее Mia Boyka разрешила мужчинам носить розовое после флешмоба.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!