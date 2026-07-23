Mia Boyka обвинили в неуплате за образ для клипа «Экспонат»

Мастер по изготовлению париков заявила, что Mia Boyka не заплатила за ее услуги

Мастер по изготовлению париков заявила, что певица Mia Boyka не оплатила ее работу. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».

Женщина уточнила, что речь идет о двух изделиях: одно предназначалось для съемок клипа «Экспонат», второе — для концертных выступлений.

Мастерица рассказала, что менеджер певицы связалась с ней и попросила подобрать парики из портфолио. Нужных моделей в наличии не было, но специалист решила изготовить два новых для примерки.

«Я была уверена, что именно те два, которые я сделала, подойдут идеально. Они получились очень кукольными и максимально наивными», — сказала она.

Женщина заявила, что спустя месяц деньги за работу так и не поступили. Сама Mia Boyka никак не прокомментировала обвинения, ограничившись ироничной репликой под видео: «Ее фамилия не склоняется».

До этого певица оказалась в центре громкого скандала во время концерта в Надыме, когда публично унизила восьмилетнюю поклонницу-квадробершу Марьяну, одетую в кошачий костюм. Певица высмеяла увлечение девочки, после чего зал начал освистывать ребенка.

Ранее Mia Boyka разрешила мужчинам носить розовое после флешмоба.