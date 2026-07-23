Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Певица Розалия в слезах извинилась перед Аргентиной: «Моя вина, простите»

В Аргентине требуют отменить выступления Розалии из-за насмешки над сборной
Global Look Press

Испанская певица Розалия оказалась в центре скандала в Аргентине из-за публикации в TikTok. Об этом сообщает El Desmarque.

Артистка поделилась видео с Мией Халифой, в котором блогерша иронизировала над поражением сборной Аргентины в финале чемпионата мира от Испании. Розалия репостнула это видео с подписью на испанском: «Как теперь звучит жизнь, когда эти «жемчужины» проиграли», используя песню «La Perla».

В испаноязычных странах слово «la perla» часто используют для обозначения людей с сомнительной репутацией: негодяев, обманщиков и аферистов.

Публикация вызвала волну недовольства в соцсетях: многие аргентинские фанаты сочли поступок певицы оскорбительным, а некоторые даже заявили о намерении вернуть или продать билеты на предстоящие концерты.

Конфликт обострился за несколько дней до четырех выступлений Розалии в «Мовистар Арене» в Буэнос-Айресе — они запланированы на 1, 2, 4 и 6 августа.

Под давлением критики Розалия удалила видео и извинилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она опубликовала сторис со слезами и флагом Аргентины.

«Я опубликовала это, потому что играла «La Perla», даже не прочитав текст. Это моя вина. Простите», — написала певица.

Ранее фанаты сборной Аргентины столкнулись с полицией после финала ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!