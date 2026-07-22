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Культура

Скончался исполнитель знаменитой темы «Розовой пантеры»

NYT: умер автор главной темы «Розовой пантеры» Плас Джонсон
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В Лос-Анджелесе на 95-м году жизни умер американский саксофонист Плас Джонсон, исполнивший знаменитую главную тему фильма «Розовая пантера». Об этом сообщила газета The New York Times.

О смерти музыканта рассказали его дети Эрик Джонсон и Стефани Оливер. По их словам, еще месяц назад отец выступал перед жителями пенсионного сообщества, в котором жил.

Плас Джонсон был одним из самых востребованных студийных музыкантов Голливуда. За свою карьеру он участвовал в записи рок-н-ролльных хитов 1950-х годов, телевизионных заставок и работал с известными исполнителями. Наибольшую известность ему принесло исполнение темы к фильму «Розовая пантера», написанной композитором Генри Манчини для картины Блейка Эдвардса с Питером Селлерсом в роли инспектора Жака Клузо.

Композиция стала одним из самых узнаваемых музыкальных произведений в истории кино, вошла в десятку лучших в категории Adult Contemporary и получила три премии «Грэмми», включая награду за лучшую инструментальную аранжировку.

Джонсон также сотрудничал с Фрэнком Синатрой, Барброй Стрейзанд, Элтоном Джоном и другими музыкантами, участвовал в записи культового альбома Pet Sounds группы The Beach Boys, а также более 15 лет играл в оркестре телеведущего Мерва Гриффина.

В 2006 году музыкант вновь записал тему «Розовой пантеры» для ремейка фильма со Стивом Мартином, а позже сосредоточился на джазовых выступлениях. За свою карьеру он выпустил более десяти сольных альбомов.

Ранее стало известно, что в Британии выпустят 10 неизданных песен Дэвида Боуи.

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