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Культура

В Британии выпустят 10 неизданных песен Дэвида Боуи

The Guardian анонсировал выход редких песен Дэвида Боуи в сентябре
Mike Slaughter/Global Look Press

Сборник ранее не издававшихся песен Дэвида Боуи, записанных в 1965 году с участием Джимми Пейджа, будет представлен публике 18 сентября. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Альбом получил название «David Bowie: The Shel Talmy Recordings», в честь продюсера Шела Талми, который сотрудничал с легендарным музыкантом в те годы. Речь идет о песнях, записанных в самом начале карьеры артиста, когда он выступал под своим настоящим именем – Дэйви Джонс. Тогда музыкант исполнял совершенно другую музыку — блюз с элементами психоделического поп-рока, который был популярен в Лондоне в середине 60-х.

Издание напоминает, что на следующий год после записи, в 1966 году, Дэйви Джонс изменил свое имя на Дэвид Боуи, чтобы его не путали с солистом группы The Monkees Дэйви Джонсом.

The Guardian уточняет, что в сборник вошли треки, в создании которых участвовали будущий гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж и пианист Ники Хопкинс, сотрудничавший с The Beatles и The Rolling Stones.

Ранее сообщалось, что в Лондоне откроется архив Дэвида Боуи.

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