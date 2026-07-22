Алферова назвала ошибку современных родителей в воспитании детей

Актриса Ксения Алферова заявила, что современные родители частично сами виноваты в том, что теряют возможность влиять на своих детей, поскольку воспитывают их с помощью умных устройств. Таким мнением она поделилась в беседе с kp.ru.

Алферова считает, что нет смысла в критике детей за то, что они не хотят читать книги, если такое занятие не привили ему в семье. Актриса отметила, что современные родители все чаще используют в качестве помощников в воспитании «умные колонки». Однако у этих устройств нет души, а также умения заботиться и проявлять родительскую любовь.

«Вас самих ребенок давно видел с книгой? А вы ему на ночь читаете? Если спросить, сколько родителей читают детям на ночь, ужасающая будет статистика! Сейчас воспитанием детей занимается «умная колонка». Она с ними разговаривает, читает, музыку ставит», — сказала знаменитость.

Артистка назвала сложившуюся ситуацию катастрофой.

До этого Ксения Алферова заявила, что современные компьютерные мультфильмы оказывают негативное влияние на детей. По мнению актрисы, современное поколение кинематографистов игнорирует традиции семейных картин, на которых выросли многие поколения.

Ранее Никита Михалков обвинил современных режиссеров в беспомощности.