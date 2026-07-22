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Культура

«Сильно раздражает»: Алферова о влиянии компьютерных мультфильмов на детей

Актриса Ксения Алферова заявила, что новые мультфильмы негативно влияют на детей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса Ксения Алферова заявила, что современные компьютерные мультфильмы оказывают негативное влияние на детей. Такое мнение она выразила в разговоре с kp.ru.

Алферова отметила, что сейчас на экраны выходит не так много хороших семейных фильмов, как хотелось бы. Актриса считает, что современное поколение кинематографистов игнорирует традиции картин для детей, на которых выросло не одно поколение. Она упомянула такие фильмы, как «Красная Шапочка» и «Приключения Электроника».

«Да, сейчас много компьютерных мультиков, они очень яркие, персонажи там даже не разговаривают, а издают какие-то резкие звуки. Но надо понимать, что это очень сильно раздражает нервную систему, глушит ее. Это страшно», — отметила артистка.

По мнению Алферовой, сейчас создатели фильмов практически не умеют правильно разговаривать с детьми, а преемственность оказалась разорвана сознательно. Актриса добавила, что многие новые картины яркие и пустые, из-за чего они не похожи на хорошее детское семейное кино.

До этого режиссер Никита Михалков во время вручения дипломов выпускникам Академии кинематографического искусства отметил дефицит профессионализма среди современных постановщиков. По его мнению, в индустрии наблюдается избыток «беспомощных» режиссеров.

Ранее Алферова показала, как выглядит без макияжа и фильтров.

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