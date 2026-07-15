Экс-возлюбленный дочери Шойгу готовится стать космонавтом

Телеведущий и фитнес-блогер Алексей Столяров пройдет курс подготовки космонавтов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».

Столяров посетит Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, где космические экипажи готовятся к полетам на МКС. Блогер самостоятельно пройдет все этапы подготовки в рамках проекта «Космическая экспедиция». Его ожидают прыжки с парашютом, центрифуга с перегрузкой 3G, погружение в гидролаборатории, имитирующее выход в открытый космос, и запуск ракеты на Байконуре.

Во время съемок Столярова сопровождали инструкторы Центра подготовки космонавтов, а команда Роскосмоса оказывала экспертную и административную поддержку. Столяров признался, что космонавты и тренеры научили его не сдаваться. Во время съемок телеведущий испытал на себе физические и психологические нагрузки, с которыми сталкиваются исследователи космоса.

«Абсолютно каждый день хочется все это закончить. Потому что психологически здесь очень тяжело. <...> Каждый день в этом проекте — новый сложнейший этап. Но желание показать зрителям, как все это устроено, оказывается сильнее», — заявил блогер.

Столяров состоял в отношениях с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. В их союзе родилась дочь Милана. В августе 2023-го пара распалась.

Ранее сообщалось, что у Алексея Столярова и Веры Бонд родился сын.