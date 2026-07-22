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Культура

Shaman переосмыслил свой главный хит: «Я русский» звучит в каждом сердце»

Певец Shaman выпустил акустическую версию хита «Я русский»
Максим Блинов/РИА Новости

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) представил акустическую версию своей известной композиции «Я русский». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

«Если в оригинальной версии вокал артиста всего лишь один из инструментов рок-аранжировки, то в акустической версии он выходит на первый план и звучит максимально открыто и искренне. Живое дерево гитары, резонанс струн и неповторимый голос певца делают звучание композиции живым и пронзительным», — сказано в пресс-релизе.

Shaman поделился, что часто исполнял эту песню под гитару в разных ситуациях: на улице с музыкантами, после концертов с фанатами, на передовой с бойцами и даже дома, на кухне у бабушки. По его словам, в акустическом исполнении песня становится очень личной и почти исповедальной.

«Когда звучат только струны гитары и живой голос, между людьми исчезают границы, расстояния и статусы. И чтобы услышать эту песню, нам не нужны видеоплатформы или стриминговые сервисы, «Я русский» уже звучит в каждом русском сердце по всему миру», — отметил он.

Акустическая версия песни «Я русский» уже доступна на цифровых музыкальных площадках.

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