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Культура

На Украине хотят наказывать за русские хиты в ресторане

На Украине хотят ввести штраф до 170 тысяч гривен за российскую музыку в кафе
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий штраф в размере 170 тысяч гривен за воспроизведение русскоязычной музыки в кафе и ресторанах. Об этом сообщает Telegram-канал Times of Ukraine.

Эта инициатива продолжает линию на регулирование культурного и языкового пространства в общественных местах. До этого в стране уже приняли ряд мер, ограничивающих использование российского контента: от квот и запретов на трансляцию музыки и фильмов до ограничений на ввоз книг и журналов.

Некоторые города ввели локальные моратории на русскоязычный контент в общественных местах, таких как торговые центры, транспорт, культурные и образовательные учреждения.

Недавно сообщалось, что в Киеве учительницу одного из лицеев оштрафовали на 3,4 тыс. гривен (около 6 тыс. рублей) за то, что она включила первоклассникам мультфильм на русском языке. По ее словам, один из родителей пожаловался на нарушение языковых прав детей во время учебного занятия. В результате на педагога наложили административное взыскание.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят запретить фонограммы и музыкальные клипы на русском языке.

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