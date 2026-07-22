Бизнесы Григория Лепса задолжали по налогам более полумиллиона рублей

У бизнесов певца Григория Лепса нашли налоговую задолженность. «Газета.Ru» выяснила, что долги перед ФНС превысили 600 тысяч рублей.

Согласно данным сервиса Rusprofile, две компании, в которых артист числится учредителем, не выплатили налоговой большие суммы. Фирма «Лофт Групп», где 80 процентов акций принадлежит Лепсу, должна 390 тысяч рублей, а ООО «Пить» — 225 тысяч рублей.

Певец является массовым учредителем и состоит в восьми организациях. Он занимается ресторанным и курортным бизнесом, производством очков, а также с 2024 года добычей руд и песков драгоценных металлов. В июне 2026 года фирме Лепса выдали лицензию на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.

Однако финансовые показатели многих из компаний Лепса в 2025 году упали. При выручке в 322 млн рублей реальная прибыль всех организаций певца ушла в минус на 226 млн рублей.

Недавно певец попал в скандал из-за слов о российских семьях в одном из интервью. Лепс посочувствовал людям с доходом 200–300 тысяч рублей в месяц. Позже ему пришлось оправдываться за это. Он объяснил, что не хотел проявить неуважение.

Ранее сообщалось, что Макс Корж потерял на российском бизнесе почти миллион рублей и задолжал налоговой.