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Культура

«Честь Лены не запятнана!»: Иракли пригрозил судом за оскорбления экс-супруги

Певец Иракли признался, что молчал полгода о расставании с экс-женой из-за шоу
ТНТ

Певец Иракли и его экс‑супруга Елена Гребенщикова раскрыли правду в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о расставании после скандала с якобы изменой артиста.

Пара призналась, что долгое время хранила молчание из уважения к телеканалу «Пятница!» и шоу «Ставка на любовь», в котором они участвовали. По словам артистов, съемки программы завершились полгода назад, но говорить о личном до выхода финальных серий они не могли.

Однако знаменитости подтвердили, что расстались еще в апреле, несмотря на предложение руки и сердца, которое Иракли сделал в рамках проекта.

«Наши пути разошлись, потому что, хотя мы искренне любим друг друга, наши взгляды на будущее семьи сильно различаются», — объяснил Иракли.

Артисты подчеркнули, что в их разрыве не было места изменам.

«Никто не изменял. И честь Лены абсолютно не запятнана», — заявил певец.

Иракли также предупредил, что не потерпит личных оскорблений и «антисемейных призывов» в социальных сетях. Он отметил, что в некоторых случаях не исключена юридическая реакция.

«Хоть мы и не вместе, но мы действительно друг друга любим, и мы вместе в других каких‑то смыслах, поэтому в этом плане все у нас хорошо», — отметила Елена.

Причиной обсуждения в СМИ стали сообщения о беременности 22-летней модели Екатерины Лукьяновой, которая утверждает, что ждет ребенка от артиста. По словам девушки, певец обрадовался, когда узнал о ее положении, но потом перестал поддерживать, ссылаясь на плотный рабочий график.

Ранее сообщалось, что 22-летняя любовница Иракли могла выдумать беременность.

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