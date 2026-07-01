Телеведущую Елену Летучую ударили по голове на съемках «Нового Ревизорро». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Инцидент произошел во время съемок в медицинском центре, где пациентам незаконно оформляли кредиты. Когда съемочная группа пыталась войти в лечебное учреждение, на Летучую напал неизвестный мужчина.

«В новом сезоне мне досталось физически. Когда мы шли с потерпевшей в клинику, где людям незаконно навязывали кредиты, на меня напал незнакомец: ударили по голове, и началась драка. В результате нападения я получила травму головы. Мне пришлось остановить на неделю съемки, ввиду того что из-за этого инцидента мне был прописан постельный режим», — рассказала телеведущая.

Съемочная группа «Ревизорро» не раз подвергалась нападениям, а после случая в Салехарде, где сотрудники кафе «Виктория» избили съемочную группу и один из операторов получил черепно-мозговую травму, Летучая ушла из «Ревизорро». Несколько лет проект не выходил на экраны.

Летучая называет расследовательскую журналистику своим призванием и относится к критическим и конфликтным ситуациям как к должному сопровождению ее деятельности.

«Мой супруг начал переживать за меня, как только он познакомился со мной и понял, чем я занимаюсь, потому что он меня очень любит. Раньше он все время говорил мне: Лена, будь аккуратней. Но сейчас он понимает, насколько я увлечена своим делом. Он знает, что я живу работой, и понимает, что некоторые действия необходимы для разоблачения мошенников. Сейчас он занимается моей безопасностью на шоу, и мы чувствуем себя спокойно», — делится она.

По словам Елены, восстановиться после съемок ей помогает природа и уединение — например, после съемок второго сезона она уезжала в Карелию, гуляла по лесу со своей собакой и ни с кем не общалась.

В новом сезоне «Нового Ревизорро» Летучая продолжит разоблачать мошенников и вскрывать мошеннические схемы в самых разных областях жизни: стоматология, навязанные кредиты, детские заведения, треш-процедуры, ксенонотерапия и многое другое. Премьера сезона состоится на «Пятнице!» 14 июля.

Ранее Елену Летучую не пустили на рейс в Намибию.