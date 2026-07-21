Из-за угрозы БПЛА в Подмосковье отменили музыкальный фестиваль

Фестиваль «Outline 2026» отменили из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили организаторы музыкального мероприятия в Telegram.

По словам организаторов, распоряжение об отмене фестиваля администрация Талдомского района вынесла в связи с беспилотной опасностью в регионе проведения.

«Команда Outline предприняла все, чтобы этот фестиваль стал лучшим. Мы продумали каждую деталь и по-настоящему ждали встречи с вами. Сейчас важно, что все, что мы создали, остается», — обратились к гостям фестиваля организаторы, пообещав вернуться.

Информацию о возврате денег за билеты и дальнейших действиях организаторы планируют опубликовать в ближайшее время.

«Outline» — один из крупнейших российских фестивалей электронной музыки. В последние годы мероприятие проходило в Талдомском районе Подмосковья. В рамках фестиваля, помимо выступлений электронных музыкантов, должны были пройти открытия инсталляций, перформансы, виниловый маркет.

Ранее в Петербурге отменили фестиваль «Паруса Кронштадта» из-за атаки БПЛА.