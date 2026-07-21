Погибла 18-летняя звезда «Годзиллы против Конга»

Сыгравшая в двух фильмах о монстре Годзилле глухая актриса Кейли Хоттл скончалась после ДТП. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на отца покойной Джошуа.

По словам Джошуа Хоттла, смертельная автокатастрофа с участием его 18-летней дочери произошла утром 21 июля в американском штате Мэриленд. Он уточнил, что сердце девушки остановилось по дороге в больницу.

Кейли Хоттл с детства активно снималась в рекламе, а в 2021 году 9 лет, сыграла Джию в фильме «Годзилла против Конга» — девочку-подростка, которая общается с Кинг-Конгом с помощью языка жестов. Актриса вернулась к роли Джии в фильме 2024 года «Годзилла и Конг: Новая империя».

Недавно тело дочери оскароносного режиссера Уильяма Уайлера Джудит Шелдон нашли в машине на трассе. Вместе с 84-летней Шелдон было обнаружено тело ее 86-летнего мужа Уайли. Уточнялось, что в тот день было объявлено предупреждение о сильной жаре.

Ранее музыканты группы The Pond Band и диджей погибли при крушении самолета.