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Культура

В авиакатастрофе на Багамских островах погибли музыканты и диджей

В авиакатастрофе на Багамах погибли участники музыкальной группы The Pond Band
Wikimedia Commons

В авиакатастрофе на Багамских островах погибли музыканты местной группы The Pond Band и диджей. Об этом, ссылаясь на заявление багамского профсоюза музыкантов и представителей развлекательной индустрии, сообщает агентство Associated Press.

В заявлении говорится, что «среди дорогих нам умерших — талантливые и активные члены нашего творческого сообщества, в том числе участники группы The Pond Band и диджей, чья страсть, преданность делу и артистизм затронули жизни многих людей и помогли обогатить культурную жизнь Багамских островов».

The Pond Band участвовала в крупных культурных событиях и была известна яркими выступлениями, сочетавшими традиционную багамскую музыку с современными мотивами.

11 июля стало известно, что пассажирский самолет Cessna 402 потерпел крушение на Багамских островах. В результате авиакатастрофы погибли все 10 человек, находившиеся на борту.

Ранее самолет врезался в одно из самых высоких зданий мира.

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