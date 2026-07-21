Джазовым парадом открылся международный фестиваль под руководством Бутмана

В Санкт-Петербурге Джазовым парадом открылся III Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль под руководством народного артиста России Игоря Бутмана. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

По традиции, заложенной в 2025 году, 20 июля по аллеям Летнего сада Русского музея прошла колонна из более чем 50 музыкантов во главе с Бутманом.

Кроме того, в рамках фестиваля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив вновь состоялся Конкурс джазовых композиторов, а также прошло вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии, результаты которой определялись голосованием зрителей и слушателей. Ее вручили на официальном открытии фестиваля в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, где была представлена новая совместная программа Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и Сергея Мазаева.



Пресс-служба фестиваля

Победителями Всероссийской профессиональной джазовой премии 2026 года стали Игорь Бутман, Антон Чекуров, Сергей Головня, Григор Паносян, Гасан Багирова, Сергей Долженков, Антон Ревнюк, Олег Аккуратов, Игнат Кравцов, Алина Енгибарян, Николай Левиновский, LRK Trio. Статус «легенды джаза» получил Алексей Козлов.



Всего в 2026 году более 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран представят свои лучшие джазовые программы на фестивале в Северной столице и дадут более 170 концертов на бесплатных и платных площадках.

Концерты под открытым небом пройдут в Юсуповском саду, на Площади Искусств, в Таврическом саду, в парке «Озеро Долгое» и в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф».

Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль организован Ассоциацией джазовых музыкантов и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Санкт-Петербурга и Фонда Игоря Бутмана.

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