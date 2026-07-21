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Общество

На «Пикнике Афиши х Сбер» впервые откроется электронная сцена

На «Пикнике Афиши» выступят будущие звезды электронной музыки
Шоукейс «Лауд Бойз»

На фестивале «Пикник Афиши х Сбер» в Санкт-Петербурге впервые откроется электронная сцена, на которой выступят музыканты, диджеи и продюсеры, в которых команда «Афиши» видит будущее электронной музыки в России, сообщает пресс-служба фестиваля.

Гости фестиваля смогут послушать творчество объединения из Нижнего Новгорода «Станция метро Горьковская», представителей шоукейсов «Лауд Бойз» и «Добро», СПЧК, и комьюнити 821 Am Club.

Также на фестивале выступят Feduk, Slava Marlow, «Елка», «Капсайз», ЛСП и другие артисты.

Организаторы напомнили, что впервые на фестивале будут работать 5 сцен, большой фудкорт, дизайнерский маркет и различные развлечения.

Напомним, «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге.

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