На «Пикнике Афиши х Сбер» впервые откроется электронная сцена

На фестивале «Пикник Афиши х Сбер» в Санкт-Петербурге впервые откроется электронная сцена, на которой выступят музыканты, диджеи и продюсеры, в которых команда «Афиши» видит будущее электронной музыки в России, сообщает пресс-служба фестиваля.

Гости фестиваля смогут послушать творчество объединения из Нижнего Новгорода «Станция метро Горьковская», представителей шоукейсов «Лауд Бойз» и «Добро», СПЧК, и комьюнити 821 Am Club.

Также на фестивале выступят Feduk, Slava Marlow, «Елка», «Капсайз», ЛСП и другие артисты.

Организаторы напомнили, что впервые на фестивале будут работать 5 сцен, большой фудкорт, дизайнерский маркет и различные развлечения.

Напомним, «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге.