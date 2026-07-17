Гид по III Санкт-Петербургскому международному джазовому фестивалю

20-26 июля в Санкт-Петербурге пройдет Международный джазовый фестиваль. В 2026 году в его рамках более 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран представят свои лучшие джазовые программы и дадут более 170 концертов. «Газета.Ru» — о главных событиях предстоящего фестиваля.

Джазовый парад — приглашаются все в Летний сад

20 июля в 13:00 мск фестиваль откроется Джазовым парадом, который уже во второй раз состоится в Санкт-Петербурге. По аллеям Летнего сада Русского музея пройдут более 50 музыкантов с джазовыми импровизациями. Участники коллективов двух столиц объединятся в один большой джазовый оркестр. Среди них — Московский Джазовый Оркестр Игоря Бутмана, Санкт-Петербургский Джазовый Оркестр Сергея Богданова, Jazz Philharmonic Orchestrs, Orchestra Beat и Mussorgsky Jazz Orchestra.

Пресс-служба Международного джазового фестиваля

Выступление начнется у Красного сада, расположенного рядом с Оранжерей. Парад возглавит президент фестиваля, саксофонист Игорь Бутман.

Премьера «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!»: концерт-закрытие фестиваля в Академической Филармонии

На закрытии фестиваля в Большом зале Санкт-Петербургской Академической Филармонии имени Шостаковича Игорь Бутман и актер театра и кино Сергей Степанченко представят петербургскую премьеру музыкально-литературного спектакля «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра.

Основой постановки стали воспоминания самого Утесова из его книги «Спасибо, сердце!» (автором сценария музыкально-литературного спектакля выступил историк джаза Кирилл Мошков), а музыкальной основой — песни звезды раннего советского джаза в новых аранжировках.

Выступление обладателя «Грэмми» — американца Николаса Пэйтона

Николас Пэйтон — выдающийся американский джазовый трубач, пианист и мультиинструменталист из Нового Орлеана. Обладатель премии «Грэмми», известный своим эклектичным подходом, охватывающим множество направлений — от свинга до нео-соула. Он начал исполнять на трубе в четыре года, а в 10 лет уже профессионально выступал и играл у таких музыкантов, как Дэнни Баркер и Кларк Терри, Элвин Джонс и Маркус Робертс. Пэйтон расширяет музыкальные границы, а также демонстрирует разнообразие современных и традиционных стилей, одновременно играя на трубе и клавишных.

Николас Пэйтон Пресс-служба Международного джазового фестиваля

Специальная коллаборация актрисы Аглаи Шиловской и LRK Trio

Фестиваль представляет особенный проект — совместное выступление певицы и актрисы Аглаи Шиловской и LRK Trio, одного из самых ярких и самобытных коллективов современной российской джазовой сцены.

Аглая Шиловская — актриса театра и кино, обладательница выразительного вокала и яркой сценической индивидуальности. В ее исполнении джазовые стандарты, популярная классика и авторские интерпретации шедевров советских композиторов обретают особую эмоциональную глубину и драматургическую насыщенность.

LRK Trio — коллектив музыкантов нового поколения, успешно соединяющих традиции джаза с современным музыкальным языком. В состав трио входят пианист Евгений Лебедев и контрабасист Антон Ревнюк. Специально для выступления на Санкт-Петербургском джазовом фестивале к коллективу присоединится молодой барабанщик-виртуоз Омар Саидов. Музыканты известны своим тонким взаимодействием, изысканными импровизациями и безупречным чувством ансамбля.

Пресс-служба Международного джазового фестиваля

В программе прозвучат знаменитые джазовые стандарты, произведения из золотого фонда мировой музыки, а также неожиданные авторские аранжировки известных хитов на русском языке, созданные специально для этого проекта. Зрителей ждет музыкальное путешествие, в котором джазовая свобода встречается с театральной выразительностью, а мастерство исполнителей превращает каждый номер в самостоятельную историю.

Проект «Санкт-Петербургский джазовый фестиваль: Круиз»

Джаз-клуб Игоря Бутмана, оргкомитет III Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля и судоходная компания «Невский фарватер» представляют совместный проект: впервые в рамках мероприятия пройдет официальная водная программа.

Московский Джазовый Оркестр Игоря Бутмана Пресс-служба Международного джазового фестиваля

В расписании запланировано 10 рейсов. Каждый рейс — оригинальная программа. На палубу поднимутся лучшие джазовые коллективы Санкт-Петербурга и специальные гости из Москвы: Stankov jazz Band, Newzette, Ансамбль Ариадны Юраковой, Ансамбль Софьи Шустровой и многие другие.

Модернизированный двухпалубный теплоход «Москва-99» вмещает до 100 любителей джаза, к услугам которых — просторная открытая палуба и уютный закрытый салон с баром. За два часа путешествия лайнер пройдет мимо ключевых исторических доминант центра Санкт-Петербурга, выйдет в просторы Финского залива, открывая гостям захватывающий вид на стадион и Лахта-центр. Место отправления: Причал «Адмиралтейство» (Адмиралтейская наб., 10А).

Образовательная программа

С 21-го по 25 июля в рамках фестиваля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет обширная образовательная программа, насыщенная серия лекций, мастер классов и творческих встреч. Площадками станут «Дом книги», Джаз-клуб Игоря Бутмана, Школа Танцев Jazz Message. В «Доме книги» гостей ждут лекции о музыке XX века, творческом пути Майлза Дэвиса, лекции от певицы Арины Фауль, Саши Алмазовой, творческая встреча с Женей Любич и даже виниловый вечер с прослушиванием культовых пластинок разных эпох джаза. Мастер-класс по джазовой импровизации проведет известный петербургский музыкант — Андрей Зимовец. В программе — практические занятия по джазовой импровизации, вокалу и танцам. Свои мастер-классы также проведут Николай Юрин, Федор Недотко и команда Jazzy Moves. Участники разберут истоки джазовых танцев, освоят базовые движения джазовых стилей и узнают о тесной взаимосвязи музыки и танца.

Пресс-служба Международного джазового фестиваля

Развлекательная программа в Юсуповском саду

Джазовый Фестиваль — пространство, где музыка встречается со спортом, творчеством и добрыми делами. С 21-го по 25 июля в Юсуповском саду гостей в перерывах между концертами ждет яркая программа активностей для всей семьи.