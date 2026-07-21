Покинувший Россию блогер назвал США лучшей страной в мире

Стример Илья Давыдов, известный под псевдонимом Maddyson, поделился в Telegram-канале мыслями о жизни в США.

Давыдов заявил, что, по его мнению, США — лучшая страна в мире.

«Я довольно много попутешествовал и могу с уверенностью сказать, что лучше Америки места на планете пока еще не придумали», — сказал он.

Maddyson назвал Штаты самой свободной страной и тем местом, где смог обрести новый дом. По словам стримера, каждый человек должен увидеть американскую жизнь и «понюхать воздух свободы» — ведь все выросли на американских фильмах и знают об особом статусе Америки как мирового лидера.

«Высокие налоги? Безусловно. Но я лучше заплачу их и буду жить в самой свободной стране мира, чем не буду платить налоги, но буду жить в абсолютно унылом человейнике где-то посреди арабской пустыни. Вот и вся логика», — добавил блогер.

Илья Давыдов считается одним из пионеров русскоязычного видеоблогинга и игровых обзоров. В интернете его часто называют «Королем Рунета» и «Королем игровых обзоров». Сейчас Давыдов проживает в США и стримит на платформе Kick.

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