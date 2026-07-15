Артемий Лебедев назвал Россию «самой терпеливой страной» в мире

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Россию «самой терпеливой страной на свете». Своим мнением он поделился в обзоре новостей на платформе VK Видео.

Лебедев прокомментировал заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о постепенном выводе карт Visa и Mastercard из оборота. Он возмутился, что в стране до сих пор не ввели жестких ограничений для этих платежных систем.

«Почему мы до сих пор терпим Visa и Mastercard, при том что они на нас [наплевали], а мы продолжаем поддерживать эти карты — для меня глубочайшая загадка», — сказал блогер.

Кроме того, Лебедев предположил, что в аналогичной ситуации власти США действовали бы жестче — например, полностью отказались бы от зарубежных платежных систем или установили для них строгие ограничения.

30 июня стало известно, что состоялся аукцион по продаже двух квартир Лебедева в Киеве. С молотка пустили недвижимость дизайнера в Шевченковском и Голосеевском районах украинской столицы. Их площадь составляет 138,5 и 193,2 квадратных метра. Стартовая цена одного объекта недвижимости была равна $236 тысяч, второй оценили на $315 тысяч.

Ранее стало известно, когда карты Visa и Mastercard выведут из оборота в России.