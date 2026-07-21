Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

«Давайте похлопаем Мишке!»: Алексей Горшенев готовит концерт в память о брате

Музыкант Алексей Горшенев проведет 7 августа концерт памяти Горшка
Пресс-служба Алексея Горшенева

Музыкант Алексей Горшенев 7 августа в Ледовом дворце даст концерт «Песни брата», посвященный памяти Михаила Горшенева. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

В программе будут звучать главные хиты «Короля и Шута», созданные Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым. Поклонники услышат «Охотника», «Лес», «Помнят с горечью древляне» и другие любимые композиции в новых аранжировках.

Алексей Горшенев отметил, что эти концерты — не просто выступления, а вечера памяти.

«Эти даты — как свеча памяти, которая горит в моем сердце и видна на сцене. Я знаю, что в ваших сердцах горят такие же свечи, и с годами они не гаснут», — сказал он.

Горшенев также признался, что у него особый подход к исполнению: он словно проживает каждую песню и иногда поет по ролям, представляя героев.

«После второго припева «Блуждают тени» я говорю: «Давайте похлопаем Мишке». Весь зал аплодирует. Мы как бы стучимся к нему. Потом я начинаю петь его голосом. И вот он нас слышит!» — рассказал музыкант.

Михаил Горшенев стал феноменом российской рок-сцены. Его популярность подтверждается успехом сериала «Король и Шут». Алексей Горшенев — тоже знаковая фигура отечественного рока. Он долгие годы возглавлял «Кукрыниксы», работал над зонг-оперой TODD и писал музыку к сериалу.

Ранее Чумаков обещал спеть для москвичей главные хиты под открытым небом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!