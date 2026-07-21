«Давайте похлопаем Мишке!»: Алексей Горшенев готовит концерт в память о брате

Музыкант Алексей Горшенев 7 августа в Ледовом дворце даст концерт «Песни брата», посвященный памяти Михаила Горшенева. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

В программе будут звучать главные хиты «Короля и Шута», созданные Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым. Поклонники услышат «Охотника», «Лес», «Помнят с горечью древляне» и другие любимые композиции в новых аранжировках.

Алексей Горшенев отметил, что эти концерты — не просто выступления, а вечера памяти.

«Эти даты — как свеча памяти, которая горит в моем сердце и видна на сцене. Я знаю, что в ваших сердцах горят такие же свечи, и с годами они не гаснут», — сказал он.

Горшенев также признался, что у него особый подход к исполнению: он словно проживает каждую песню и иногда поет по ролям, представляя героев.

«После второго припева «Блуждают тени» я говорю: «Давайте похлопаем Мишке». Весь зал аплодирует. Мы как бы стучимся к нему. Потом я начинаю петь его голосом. И вот он нас слышит!» — рассказал музыкант.

Михаил Горшенев стал феноменом российской рок-сцены. Его популярность подтверждается успехом сериала «Король и Шут». Алексей Горшенев — тоже знаковая фигура отечественного рока. Он долгие годы возглавлял «Кукрыниксы», работал над зонг-оперой TODD и писал музыку к сериалу.

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