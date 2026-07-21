«Паркинсон и Альцгеймер»: состояние Филиппа Киркорова встревожило врачей

Народный артист России Филипп Киркоров рискует столкнуться с опасными последствиями после злоупотребления пластическими операциями. Слишком частые вмешательства и постоянный наркоз могут привести к серьёзным патологиям, включая ментальные расстройства, предупредила в беседе с Общественной Службой Новостей доктор медицинских наук, хирург и косметолог Марият Мухина.

«Частый наркоз опасен для центральной нервной системы. А вот многократные операции и вовсе способны спровоцировать развитие энцефалопатии, ― объяснила врач. ― Я вам больше скажу: последствием многократных вмешательств могут стать такие недуги, как деменция, Паркинсон и болезнь Альцгеймера».

Среди прочих вероятных побочных эффектов таких частых вмешательств Мухина назвала аллергические реакции, которые может спровоцировать анестезия, применяемая в столь зрелом возрасте. Кроме того, среди рисков хирург выделила воспаления, проблемы с дыхательной системой и заболевания сердца, грозящие инфарктами.

Сложность восстановления и последующие риски для здоровья напрямую связаны с количеством оперативных вмешательств, заключила специалист.

Напомним, на днях Киркоров впервые прокомментировал свой «новый» нос. Он заявил, что постоянно занимается «каляками-маляками» и недавно сделал нос. По словам певца, получилось «красота неземная». Пластический хирург Зухра Балакеримова до этого предположила, что Киркоров сделал инъекционную ринопластику, за счёт которой артист добился эффекта вздёрнутого кончика носа, как у Майкла Джексона.

Певец также не скрывает, что неоднократно ложился под нож пластического хирурга, в том числе он сделал липосакцию, а также подтяжку лица, блефаропластику и создал рельеф на теле.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о подарке от Майкла Джексона.