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Культура

Киркоров впервые прокомментировал свой новый нос: «Красота неземная»

Певец Киркоров отшутился на вопрос о ринопластике
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Народный артист России Филипп Киркоров впервые прокомментировал свой «новый» нос. Об этом пишет издание Super.

Актриса Алла Михеева на одном из мероприятий поинтересовалась, как часто Киркоров делает «каляки-маляки».

«Я постоянно занимаюсь каляками-маляками, в своем стиле. Вот недавно сделал нос, видишь, какая красота неземная?» — отшутился он в ответ на вопрос.

Журналисты обратили внимание на изменения во внешности Киркорова на вечеринке косметического бренда жены Александра Овечкина Анастасии Шубской. По мнению инсайдеров, певец мог добиться при помощи операции вздернутого кончика носа, как у Майкла Джексона.

Пластический хирург Зухра Балакеримова предположила, что Филипп Киркоров сделал инъекционную ринопластику.

Исполнитель хита «Единственная моя» не скрывает, что неоднократно ложился под нож пластического хирурга. Несколько лет назад Киркоров сделал липосакцию, а также подтяжку лица, блефаропластику и создал рельеф на теле.

Ранее певица Дара заявила, что Филипп Киркоров не причастен к написанию песни «Bangaranga».

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