Филипп Киркоров рассказал о подарке от Майкла Джексона

Певец Филипп Киркоров рассказал на премьере фильма «Майкл», что Майкл Джексон подарил ему перчатку. Его слова передает «Газета.Ru».

По словам Киркорова, знаменитый иностранный артист подарил ему еще и головной убор, однако он не сохранился.

«Сегодня у меня даже перчатка от Майкла Джексона. Подарил вместе с котелком, но котелок, к сожалению, потерялся при переезде», — поделился вокалист.

Киркоров признался, что ни разу до этого не надевал перчатку Джексона. Он считает, что она «ждала своего часа».

Премьера фильма «Майкл» состоялась в кинотеатре «Октябрь». Байопик рассказывает о восхождении легендарной звезды. Заглавную роль в нем исполнил племянник короля поп-музыки Джаафар Джексон.

Гостями премьеры также стали Лиза Моряк и Сарик Андреасян. Лиза Моряк появилась на премьере в облегающем белом лонгсливе, прямых брюках и накидке с бисером и стразами. Образ дополнили многочисленные браслеты и кольца.

