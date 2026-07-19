Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Гай Германика раскрыла, за сколько готова снять в своем фильме

Режиссер Гай Германика заявила, что снимет в своем фильме минимум за 1 млн рублей
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале возмутилась просьбам неизвестных актеров и не-артистов снять их в кино.

Гай Германика подчеркнула, что готова снять таким образом кого-либо в фильме только за крупную сумму. Режиссер уточнила, что гонорар составит минимум 1 миллион рублей.

«Я не буду тратить бесценные ресурсы эфирного времени, зрительного внимания и свое время, коучить вас и режиссировать бесплатно. Нет! Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь, закончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, и мы вас снимем в кино», — подчеркнула режиссер.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа».

В июле Валерия Гай Германика намекнула, что Никита Джигурда преувеличил сумму своего гонорара в ее проекте.

Речь идет о сериале «Княгиня Ольга». В эфире шоу Павла Воли Джигурда заявил, что получает 3 миллиона рублей за один съемочный день. Гай Германика высмеяла эту информацию.

Ранее Лолита объяснила причину отказа сниматься в фильме Гай Германики.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!