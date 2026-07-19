Гай Германика раскрыла, за сколько готова снять в своем фильме

Режиссер Гай Германика заявила, что снимет в своем фильме минимум за 1 млн рублей

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале возмутилась просьбам неизвестных актеров и не-артистов снять их в кино.

Гай Германика подчеркнула, что готова снять таким образом кого-либо в фильме только за крупную сумму. Режиссер уточнила, что гонорар составит минимум 1 миллион рублей.

«Я не буду тратить бесценные ресурсы эфирного времени, зрительного внимания и свое время, коучить вас и режиссировать бесплатно. Нет! Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь, закончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, и мы вас снимем в кино», — подчеркнула режиссер.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа».

В июле Валерия Гай Германика намекнула, что Никита Джигурда преувеличил сумму своего гонорара в ее проекте.

Речь идет о сериале «Княгиня Ольга». В эфире шоу Павла Воли Джигурда заявил, что получает 3 миллиона рублей за один съемочный день. Гай Германика высмеяла эту информацию.

Ранее Лолита объяснила причину отказа сниматься в фильме Гай Германики.