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Культура

Концерт Анны Седоковой сорван из‑за пустого зала

SHOT: певица Анна Седокова отменила концерт из-за низкой продажи билетов
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова отметила выступление в Москве из-за слабой продажи билетов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал,  команда певицы отменила выступление в клубе Magnus Locus за несколько дней до назначенной даты. Из 110 билетов было продано только 38, при этом их стоимость варьировалась от 5 до 13 тысяч рублей.

Полностью заполненный зал мог принести артистке около миллиона рублей. Сейчас организаторы рассматривают возможность переноса концерта или его отмены.

SHOT заявляет, что спрос на выступления Седоковой снизился из-за череды громких скандалов, последовавших после кончины Яниса Тиммы. Певица до сих пор вовлечена в судебные разбирательства с семьей баскетболиста.

Недавно Седокова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подвергалась насилию со стороны экс-супруга Яниса Тиммы. По словам звезды, бывший муж избивал ее и кидался ножом. Она отметила, что под угрозой была не только ее жизнь, но и здоровье детей.

Позднее отец баскетболиста Райтис заявил, что обвинения артистки направлены на очернение сына на фоне судебных разбирательств.

Ранее адвокат семьи Тиммы высказался об обвинениях Седоковой. «Она вторая после Гитлера», – заявил он.

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