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Культура

Наташе Королевой подняли налоги на квартиру в США

Mash: налоги на квартиру Наташи Королевой в США выросли до $230 тысяч
Ruslan Roschupkin/Global Look Press

В США повысились налоги на квартиру певицы Наташи Королевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Королева владеет квартирой площадью 150 кв. м в комплексе Winston Towers 300 — районе в городе Санни-Айлс-Бич. По данным издания, в 2026-м налоги увеличились с $216 тысяч до $230 тысяч. Рост связан с тем, что налоговая база ежегодно увеличивается, даже если сама ставка остается прежней.

В мае Королева навестила мать Людмилу Порывай в США. Она призналась, что привезла из России отечественный аналог «Оземпика» для своей сестры Ирины Осауленко. Сама сестра не просила ее об этом. Это инициатива певицы.

Людмила Порывай заявила, что «надо уговорить» Ирину на применение данного препарата. Она пошутила, что им всей семьей нужно вместе «уколоться» препаратами похудения. Королева считает, что ее матери это не нужно. По словам артистки, Порывай стройна в свои 80 лет.

Людмила Порывай проживает в Майами с 1993 года. Наташа Королева часто приезжает в США, чтобы навестить мать.

Ранее сообщалось, что Агутин поднял цену за аренду апартаментов в Майами.

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