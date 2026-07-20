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Культура

На «Трех вокзалах. Депо» выступят Султан Лагучев и Filatov & Karas

В Москве пройдет фестиваль «Вкус лета» с участием Султана Лагучева и Filatov & Karas
Пресс-служба фестиваля

Фестиваль «Вкус лета» пройдет в гастроквартале «Три вокзала. Депо». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В музыкальной части фестиваля запланировано выступление «Пикник Юмор FM». В лайнапе — Султан Лагучев, Filatov & Karas, Galibri & Mavik, группа «Градусы», Venera, Дмитрий Колдун, Lx24, DJ Dimixer, Анна Немченко.

Для детей подготовлена отдельная программа с участием артистов Детского радио. Также на сцене выступят «Интонация», CHEBANOV, GEOR, LINNA, DENIIZA и IVAN.

Гастрономическая часть фестиваля включает мастер-классы, дегустации и коллаборации с брендами. Спортивный блок представлен открытыми тренировками и дегустацией протеиновых десертов.

Для зрителей пройдет стендап с участием Валеры Артюхова, Валеры Киракосьян, Вари Щербаковой и Никиты Пересветова. Все собранные средства направят на помощь нуждающимся.

Для гостей будет работать бьюти-зона с консультациями и быстрыми форматами ухода. Также в детской программе будут доступны мастер-классы и интерактивы. Владельцы животных смогут посетить лекции и консультации в рамках направления Pet-friendly.

В числе других событий — модный показ российских брендов, азотное шоу, флористические мастер-классы, квизы, «мафия знакомств», церемония награждения премии для блогеров «Звезда контента» и розыгрыши призов.

Ранее сообщалось, что IOWA и Cream Soda выступят на фестивале «ИТ-Пикник».

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