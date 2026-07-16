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Культура

IOWA и Cream Soda выступят на фестивале «ИТ-Пикник»

Фестиваль «ИТ-Пикник» пройдет 8 августа
katya_iowa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоу LAB Антона Беляева стало хедлайнером фестиваля «ИТ-Пикник» от Т-Банка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках шоу Беляева известные артисты споют популярные песни в новых аранжировках. Имена приглашенных музыкантов объявят позже. В музыкальной программе также примут участие IOWA, Cream Soda, Мартин, Pompeya и Сова.

На фестивале также пройдет пройдет ИТ-Квартирник — отдельная музыкальная программа для групп, участники которых совмещают творчество с работой в ИТ. Одна из групп финалистов отбора споет на главной сцене вместе с Pompeya.

«ИТ-Пикник» пройдет 8 августа в музее-заповеднике «Коломенское». Помимо концерта, гости мероприятия смогут посетить экспертные и научно-популярные лекции, стенды и интерактивы от ИТ-партнеров, спортивные и творческие активности для взрослых и детей.

На фестивале пройдут лекции и дискуссии по восьми направлениям: «Инженерная продуктивность», «Бигтех в каске», «Генеративный ИИ», «От данных к решениям», «Продукты от и до», «Кибербезопасность», «Научпоп» и «Образование».

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