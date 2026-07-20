В Петербурге назвали сроки открытия взорванного в советские годы храма

Скорбященскую церковь в Петербурге откроют к началу 2027 года

В Санкт-Петербурге назвали сроки открытия взорванной в советские годы Скорбященской церкви — храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)». С ходом выполнения восстановительных работ ознакомился корреспондент «Газеты.Ru».

Сейчас идет восстановление исторического облика возрожденной церкви — внутренние пространства храма вручную покрывают росписями (на фото), на которые художники вдохновлялись в церквях Нового Афона в Абхазии. Как рассказали настоятель храма иерей Богдан Полевой и главный художник, руководитель проекта росписи Дмитрий Селиванов, откроют церковь уже к началу 2027 года.

Иерей также уточнил, что храм живет активной жизнью — здесь при участии бюро музейной сценографии «Метаформа» организована современная музейная экспозиция, работают воскресная школа и детский образовательный центр имени священномученика Петра Скипетрова, оборудована детская площадка, работает кофейня «Грошики», жители Невского района могут отдохнуть на благоустроенной прогулочной набережной Невы.

Музейную экспозицию в Скорбященской церкви называют фундаментом созданного здесь социокультурного пространства. Посетители музея могут познакомиться с историей иконы «с грошиками» и петербургской святой Матренушки-Босоножки, могила которой расположена тут же, увидеть подлинные артефакты, найденные при раскопках: фрагменты настенных росписей, фасадной лепнины, изразцы, элементы церковной утвари, а также живописные осколки, рассказывающие историю района Стеклянный городок.

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