Старейшая непрерывная археологическая экспедиция в России подвела промежуточные итоги

Артезианская археологическая экспедиция, которая проводится в Крыму непрерывно на протяжении 40 лет, преодолела экватор полевого сезона 2026 года. За время реализации проекта в государственные музеи передано более 13 тыс. археологических находок, а практику на раскопках прошли свыше 15 тыс. школьников, студентов и волонтеров, сообщили организаторы.

Уточняется, что раскопки проходят с мая по октябрь под руководством доктора исторических наук Николая Винокурова в урочище Артезиан. Общая площадь исследований составляет около 22 тыс. кв. м, глубина раскопов достигает 5-6 м.

По данным организаторов, исследования ведутся на месте древней царской резиденции Митридата VI Евпатора. Среди наиболее значимых находок называются клад палеолитических орудий возрастом от 600 тыс. до 1,5 млн лет, а также античный храм Зевса Генарха и Сотера дорического ордера с беломраморными алтарями, рельефами и фрагментами монументальной скульптуры.

Отмечается, что объект включен в туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства».

«Самая длительная археологическая экспедиция «Артезиан» пережила варварский период украинского присутствия. Было время, когда нам физически приходилось охранять раскоп от черных копателей. С возвращением Крыма в Россию у экспедиции появился охраняемый государством статус, а археологи вернулись к своей основной задаче — бережно доставать из недр земли наше общее наследие», — отметил Винокуров.

Организаторы экспедиции также сообщили, что за годы работы ее участниками стали более 15 тыс. человек из разных регионов России.

В полевом сезоне 2026 года в раскопках продолжают участвовать студенты и волонтеры.

По информации организаторов, следующим этапом развития проекта должно стать создание историко-археологического парка «Заповедник урочище Артезиан» площадью около 120 га с воссозданием резиденции боспорских царей. Предполагается, что проект будет способствовать сохранению историко-культурного наследия, развитию туризма и привлечению инвестиций в регион.