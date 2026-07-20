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Культура

Курьер службы доставки получил высшую литературную премию Китая

Поэт-курьер Ван Цзибин получил литературную премию Лу Синя
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

В Китае курьер службы доставки еды и поэт Ван Цзибин стал лауреатом одной из высших литературных наград страны — премии Лу Синя. Об этом сообщило агентство Sixth Tone.

57-летний хозяин продуктового магазина Ван Цзибин получил награду за сборник «Низкий полет». В 2019 году он стал разносчиком еды в небольшом городе Куньшань и с тех пор проехал более 150 тысяч километров и написал более 6 тысяч стихотворений, вдохновленных его работой и жизнью.

«Вчера я доставлял еду, и пока я живу в Куньшане, я буду продолжать делать это», — сказал Ван после получения награды.

«Низкий полет» — третий опубликованный сборник Вана. Вдохновляясь на его создание писатель поговорил с более чем 140 курьерами.

«Раньше литература была похожа на пирамиду, где всеобщее внимание было приковано к нескольким людям на вершине. Теперь она переключает свое внимание на низы, давая возможность высказаться молчаливому большинству», — объяснил свой выбор он.

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