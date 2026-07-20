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Культура

Катя Лель заявила, что ИИ создали инопланетяне

Певица Катя Лель заявила, что у ИИ внеземное происхождение
Телеканал «Россия»

Певица, заслуженная артистка РФ Катя Лель призвала отказаться от использования искусственного интеллекта (ИИ) для судейства футбольных матчей. Знаменитость считает, что у нейросетей внеземное происхождение. Таким мнением она поделилась в разговоре с «Пятым каналом».

Лель считает, что ИИ был создан инопланетной цивилизацией, которая управляет всем человечеством.

При этом, по словам певицы, несмотря на такое развитие технологий, главным арбитром в любом виде спорта должен по-прежнему быть именно человек.

«Это же наш футбол. Поэтому я за то, чтобы все-таки прежде всего судейство было земными людьми, а потом уже ИИ», — заявила артистка.

До этого Катя Лель заявила, что в мире появилось большое количество страхов, которые были навязаны извне. По мнению исполнительницы, искусственные страхи создаются для управления энергией людей.

Певица также поделилась, что сама она пытается спокойно относиться к фобиям и опасениям. Лель считает, что если человек открыт к миру и излучает свет, то тот обязательно будет отвечать ему взаимностью.

Ранее Катя Лель ответила на призыв спасти ее от инопланетян.

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