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Культура

Вдову Маслякова похоронили рядом с его родителями

Shot: режиссера КВН Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссера КВН, вдову экс-руководителя КВН Александра Маслякова Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации Shot, Маслякову похоронили рядом с родителями покойного мужа.

Александр Масляков скончался в 2024 году и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Светланы Масляковой не стало в возрасте 78 лет 17 июля. Причиной смерти, по словам ее сына Александра Маслякова‑младшего, стала продолжительная болезнь. Светлана Анатольевна была режиссером и главным редактором канала КВН‑ТВ.

Накануне немецкий писатель рассказал, как жили Масляковы вне сцены.

Ранее звезда КВН Елена Борщева поделилась мнением о Светлане Масляковой.

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