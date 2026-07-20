Вдову Маслякова похоронили рядом с его родителями

Режиссера КВН, вдову экс-руководителя КВН Александра Маслякова Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По информации Shot, Маслякову похоронили рядом с родителями покойного мужа.
Александр Масляков скончался в 2024 году и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Светланы Масляковой не стало в возрасте 78 лет 17 июля. Причиной смерти, по словам ее сына Александра Маслякова‑младшего, стала продолжительная болезнь. Светлана Анатольевна была режиссером и главным редактором канала КВН‑ТВ.
Накануне немецкий писатель рассказал, как жили Масляковы вне сцены.
Ранее звезда КВН Елена Борщева поделилась мнением о Светлане Масляковой.