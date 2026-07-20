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Культура

Звезда «Майора Грома» подробно вспомнила о домогательствах в 17 лет

Актриса Аксенова рассказала, что ее домогался друг родителей
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/Мужчина, вы куда?/YouTube

Звезда фильма «Майор Гром» и сериала «Мажор» Любовь Аксенова подробно вспомнила о домогательствах, которые пережила в 17 лет. Новое интервью с актрисой вышло в проекте журналистки Ксении Собчак «Осторожно, Собчак».

По словам Аксеновой, ее домогался друг родителей — когда девушка начала строить карьеру, он пообещал познакомить ее с известным режиссером. Начинающая артистка согласилась.

«Мы поехали на «Мосфильм», и пока мы ехали, он свою руку мне положил на ногу. Я была в платье и колготках, сижу и не понимаю, что нужно делать. Наверное, происходит что-то обычное? Наверное, этот друг родителей ничего плохого мне не хочет?» — размышляет Аксенова.

На «Мосфильме» девушка и мужчина прождали режиссера полтора часа, однако их так никто и не принял. Друг родителей позвал актрису в свой офис. Когда Аксенова увидела, что в офисе пусто, то попросила отвезти ее домой.

«Мы заходим в лифт, он нажимает на кнопку, резко начинает ко мне подходить, хватать, пытаться меня поцеловать. У меня снова сработала реакция «замри». Лифт опускается, и на этом качке я резко обмякаю и делаю вид, что потеряла сознание», — делится актриса.

На обратном пути мужчина опять положил руку Аксеновой на колено и попросил не говорить о случившемся отцу.

«Самое обидное было в том, что я не постояла за себя. У меня было убеждение, что если я расскажу, они поссорятся, а я не хочу, чтобы они ссорились из-за меня», — объяснила она.

Однако девушка поделилась случившимся с братом, и тот рассказал отцу сам. После этого родители с мужчиной не общались, его имени Любовь Аксенова не помнит. Больше за всю карьеру ей сталкиваться с сексуализированными домогательствами не пришлось.

Коротко о пережитом Аксенова уже рассказывала в начале лета.

Любовь Аксенова стала известна после выхода фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», в котором она исполнила роль Юлии Пчелкиной. В ее фильмографии более 70 работ. Она играла в таких проектах, как «Без меня», «Бывшие. Happy end», «Преступление и наказание», «Нюрнберг», «Настя, соберись!», «Мятеж», «Содержанки», «Бывшие», «Мажор».

Ранее Любовь Аксенова стала продюсером.

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