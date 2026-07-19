Донцова рассказала, откуда берет силы на написание 30 страниц в день

Писательница Донцова призналась, что не устает писать 30 страниц в день

Писательница Дарья Донцова призналась «Пятому каналу», что ей не требуется вдохновение для написания 30 страниц в день.

Донцова рассказала, что ее не утомляет, а радует ежедневная работа над собственными произведениями. Она сравнила свои творческие амбиции с карьерными. В качестве примера автор детективов порассуждала с журналисткой о ее профессии.

«Вы заставляете идти себя на телевидение? У вас есть какие-то планы. Вы, допустим, хотите стать генеральным продюсером какого-то канала. Вы хотите реализоваться. Вы хотите, чтобы о вас узнал весь мир. Поэтому вы берете микрофон и приехали сегодня с утра. Вы думаете про деньги в этот момент? Нет. О чем вы думаете? (О целях)», — поделилась писательница.

В августе 2024 года Дарья Донцова объяснила, почему осталась в России, несмотря на то, что может работать за рубежом. Отъезд из России она сравнила с оставлением матери.

Донцова также ответила на вопрос, нужны ли развлечения в трудное для страны время. Писательница рассказала, что ее мать ездила с фронтовыми бригадами на фронт с Клавдией Шульженко.

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