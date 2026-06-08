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Культура

Певец Шура представил свою книгу на фестивале «Красная площадь»

Певец Шура поучаствовал в книжном фестивале «Красная площадь»
Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) провел презентацию своей книги в финальный день XII книжного фестиваля «Красная площадь». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе мероприятия.

7 июня Медведев представил свою работу «Шура. Смех и слезы. Взлет, падение и новое начало звезды 90-х». Народная артистка России Светлана Крючкова выступила со своей новой поэтической программой. В этот день в книжном фестивале также приняли участие Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Маргарита Симоньян. Последняя презентовала на «Главной сцене» роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Журналист и историк разведки Николай Долгополов рассказал о своем проекте «Служба внешней разведки. Мгновения и судьбы». В книге собраны 69 портретов разведчиков, созданные Никасом Сафроновым, и 70 рассказов.

На «Детской сцене» актриса Светлана Пермякова прочитала диафильмы по сказкам народов России из коллекции виртуального музея «Диафильм.Онлайн». На той же площадке прошло мероприятие «Глаголица. Битва смыслов». В нем каждый желающий мог бросить вызов ИИ и сравнить тексты произведений финалистов Международной независимой литературной премии «Глаголица» с творением нейросети. В событии поучаствовали артистка Нонна Гришаева, писатель Владислав Отрошенко, победитель премии «Глаголица» в номинации «Проза на русском языке» Хасан Кочиев, руководитель программы «Цифровые навыки и компетенции» БФ «Вклад в будущее» Ренат Исказиев и журналистка Надежда Ажгихина.

Ранее «Человек-улыбка» Василенко представил руководство по счастью в новой книге.

 
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