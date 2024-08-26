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Дарья Донцова объяснила, почему осталась в России

Писательница Донцова сравнила отъезд из России с оставлением матери

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская писательница, автор детективов Дарья Донцова объяснила, почему осталась в России несмотря на то, что может работать за рубежом. Ее цитирует aif.ru.

«Я могу писать в любой точке мира. Если я здесь и никуда не улетела, это и есть ответ на ваш вопрос. И я хорошо понимаю: куда бы ты ни уехал, факта того, что ты родился в России, никто не отменит», — сказала она.

Отъезд из России она сравнила с оставлением матери.

«А маму никогда не бросают», — сказала она.

Кроме того, Донцова ответила на вопрос, нужны ли развлечения в трудное для страны время. Писательница рассказала, что ее мать ездила с фронтовыми бригадами на фронт с Клавдией Шульженко.

«Так вот, песни «Синий платочек», «Бьется в тесной печурке огонь» были написаны для таких выступлений. Человек не может все время думать о плохом. Если останутся хотя бы два читателя, которым нужны мои книги, я буду писать для этих двоих», — заключила Донцова.

Накануне Дарья Донцова заявила, что ее коллега Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) совершил «огромную ошибку», когда раскритиковал СВО.

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