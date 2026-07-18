Жидковский раскрыл свой секретный способ пережить похмелье

Блогер Жидковский признался, что его спасает от похмелья вода от свекольника

Блогер Алексей Жидковский продемонстрировал модное перевоплощение и поделился гастрономическими размышлениями на VK Fest. Его слова опубликовало издание Super.ru.

Жидковский стал одним из самых обсуждаемых гостей фестиваля. Он сменил прическу, убрав длинные волосы, немного отрастил щетину, надел строгий черный костюм и дополнил образ очками.

Также блогер рассказал, что его чувства к традиционному летнему супу заметно поостыли после того, как подруга сказала: «Окрошка — это оливье без майонеза».

«И после того, как я стал заливать ее квасом, я стал ее немножечко меньше любить, нежели холодный борщ», --признался он.

Теперь фаворит блогера — свекольник. Жидковский активно его готовит и хвалит за освежающий эффект.

Особую ценность супа он видит в ситуации «с легкого похмелья»: ему нравится выпивать «эту вот свекольную уксусную водичку». При этом квас, традиционный ингредиент окрошки, блогер критикует. По его словам, от него «чуть‑чуть немножко подпучивает».

В апреле сообщалось, что Жидковский обратился в суд и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на своего конкурента по имени Никита Н. Поводом для обращения стала «потеря прибыли» из-за того, что названия их Telegram-каналов созвучны.

Ранее диетолог поделилась рецептом полезной окрошки.