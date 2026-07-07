Диетолог поделилась рецептом полезной окрошки

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Радио 1» рассказала, как приготовить полезную окрошку. По ее словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это основа.

«Если квас, то нужно выбирать натурального брожения, чтобы он был ферментированный, или, как делали наши бабушки, на ржаном хлебе. Чем меньше сахара в таком квасе, тем лучше. Иногда в магазинах продается не квас, а сладкая водичка. На ней априори полезной окрошки быть не может», — сказала эксперт.

Она также посоветовала заменить колбасу на более цельное мясо: постную говядину, телятину, птицу или индейку, а вместо картофеля добавить богатый клетчаткой топинамбур.

Бренд-шеф сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Ростислав Новожилов до этого говорил, что в окрошку можно добавлять почти все, что хочется: рыбу, мясо, курицу, разные овощи — главное, не бояться экспериментировать и играть со вкусами.

Ранее диетолог назвала идеальную основу для окрошки.