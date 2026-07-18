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Культура

Певец Лимба бросил вызов президенту Казахстана

Певец Лимба вызвал президента Казахстана Токаева на теннисный баттл
thelimba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Лимба предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву сыграть партию в настольный теннис. Свое обращение артист опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своем посте артист упомянул, что знает о спортивном прошлом главы государства: Токаев — кандидат в мастера спорта по этому виду спорта.

«Очень мечтаю сыграть с Вами партию! Уверен, что мой уровень игры уже позволяет составить Вам достойную конкуренцию», — сказал он.

Пост сопровождается фотографией, на которой президент находится в спортивном зале возле теннисного стола.

Певец Лимба родился 13 декабря 1997 года в Алматы. Среди его самых популярных треков — «На чиле» с Джиганом и Егором Кридом, «Coco L'Eau» с Кридом, а также сингл «Таблетка», который спродюсировал Скриптонит.

Весной 2025 года певец оказался в центре скандала из-за своих высказываний о «красных флагах» в девушках. Среди критериев, которые он назвал, были большие икры. Также он дал неоднозначный ответ на вопрос о национальности. Пользователи соцсетей резко отреагировали на его слова, обвинив в неуважении.

Ранее Егор Крид расплакался на концерте в «Лужниках».

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