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Культура

Егор Крид расплакался на концерте в «Лужниках»

Певец Крид со слезами на глазах обратился к племяннице на концерте в «Лужниках»
Журнал «Мнение редакции может не совпадать»

Певец Егор Крид расплакался на своем концерте в «Лужниках», который прошел 10 июля 2026 года. Об этом сообщает МУЗ-ТВ в своем Telegram-канале.

Одним из душевных моментов вечера стало появление на сцене отца Егора. Обняв родителя, музыкант произнес речь в честь своей недавно родившейся племянницы Оливии‑Александры.

«Будь самой счастливой, малышка», — сказал исполнитель со слезами на глазах.

Как отмечает «СтарХит», новая программа выступления заметно отличалась от предыдущей, вызвавшей немало споров. Если в прошлый раз во время трека «Malo» зрителей поразили откровенные перформансы, включая страстный поцелуй с танцовщицей и номер на шесте, то в этот раз концепция стала сдержаннее.

Вместе с Кридом на сцену также вышел Филипп Киркоров, они исполнили песню «Цвет настроения черный». Шоу проходило в рыцарской тематике, и образ Киркорова идеально вписался в атмосферу: артист был в кольчужном капюшоне, черной мантии и с массивными аксессуарами.

В апреле 2025 года сообщалось, что Егор Крид заставил поклонников извиняться во время концерта в Астрахани.

Ранее Егор Крид ответил хейтерам «Я благодарен».

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