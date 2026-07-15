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Культура

Ани Лорак раскрыла, сколько тратит в месяц

Певица Ани Лорак рассказала, что тратит 100 тысяч рублей в месяц
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Ани Лорак рассказала в шоу Ксении Собчак на «VK Видео», что тратит около 100 тысяч в месяц.

«Я не знаю, что нужно делать, чтобы тратить миллион. Зубы что ли вставлять каждый месяц? Только извращенцы выберут этот вариант ответа», — заявила артистка.

В студии программы Лорак также призналась, что была бы не против фита с Инстасамкой. Она считает, что их совместная песня «взорвала» бы соцсети из-за их разного подхода к творчеству.

Лорак посчитала, что дуэт с Zivert бы смотрелся гармонично в ее дискографии. Певица похвалила коллегу за акцент на смысл, а не на пошлость в своих произведениях. По словам артистки, песня Zivert «Эгоистка» ей очень близка.

Ани Лорак родилась в украинском городе Кицмань. В марте 2024 года певица подала заявление на российское гражданство. В июне 2025-го артистка стала гражданкой России. 9 июня ей выдали паспорт.

14 июля 2026-го в Грузии отменили концерт Ани Лорак. Выступление должно было пройти в августе на территории батумских теннисных кортов.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак улетела с дочерью из России.

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